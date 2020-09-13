اتفاق ايراني صيني للتعاون في مجال الصناعات الخفيفة 

وفي تصريحه خلال مراسم توقيع هذه الوثيقة، التي عقدت عبر الفضاء الافتراضي اليوم، قال المدير التنفيذي لمنظمة الصناعات الخفيفة في ايران "محسن صالحي نيا" : ان ما يزيد عن 50 شركة ايرانية شاركت في هذا المعرض للترويج عن منتجاتها في اسواق الصين؛ الامر الذي ساعد على توقيع اتفاق التعاون اليوم مع هذا البلد.

ودعا "صالحي نيا" لتوسيع نطاق التعاون بين منظمة الصناعات الخفيفة والمدن الصناعية الايرانية مع معرض الصين للصناعات الخفيفة.

كما نوه المسؤول الاقتصادي الايراني بالعديد من الخطط والبرامج التي وضعت قبل جائحة كورونا لتعزيز حضور الشركات الايرانية في المعرض الصيني؛ مصرحا اننا مضطرون في الوقت الحاضر ان نلجأ الى اساليب جديدة في هذا السياق.

الى ذلك، اكد المدير العام بالوكالة لمنظمة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات في مدينة غواندونغ الصينية "فو هونغ" : ان ايران شريكة اقتصادية وتجارية هامة للصين في منطقة غرب اسيا، وتقيم تعاونا اقتصاديا وتجارية جيدا للغاية معها.

كما نوه الى دعم وزارة الصناعة والجهات المعنية في ايران الى جانب القنصلية الايرانية العامة في غوانجو من اجل تعزيز حضور الشركات الايرانية لدى معرض الصين للصناعات الخفيفة.

واضاف، انه منذ العام 2015 وعلى مدى 5 اعوام متتالية سجلت الشركات الايرانية حضورا فاعلا في هذا المعرض؛ الامر الذين لقي ترحيبا واسعا من قبل الزوار الصينيين.

بدوره، اكد المسؤول الصيني على اهمية الاتفاق الموقع بين طهران وبكين اليوم، لكونه يجسد الجهود الحثيثة والمستدامة من قبل الجانبين دعما للصناعات الخفيفة والمتوسطة وتعزيز حضورها في اسواق البلدين.

انتهى ** ح ع