صالحي : الخطوة الرابعة لخفض التعهدات النووية اُنجزت تماما

واضاف صالحي، في معرض رده اليوم الاحد على تصريحات عدد من نواب البرلمان : ان برامج الخطوة الرابعة المعدة من قبل ايران لخفض تعهداتها المنصوصة في الاتفاق النووي، نفذت بالكامل ونحن قمنا بتفعيل احد الاقسام لدى موقع فوردو النووي.

واكد، ان منظمة الطاقة النووية الايرانية تقف على قدر المسؤولية في تنفيذ سياسات الخطوة الرابعة والتي سيتم بناء عليها التخصيب عبر ما يبلغ الفا و44 جهازا للطرد المركزي.

وتابع : نحن كنا قد تعهدنا وفقا للاتفاق النووي، بعدم استخدام هذا العدد في مجال التخصيب، لكن وفقا لبرامح خفض التعهدات ازاء الاتفاق، سيتم التخصيب بناء على حاجة البلاد، وتخزين المواد المخصبة.

وصرح رئيس منظمة الطاقة النووية الايرانية : في الواقع نحن نخوض تحديا سياسيا ضد الاستكبار العالمي؛ مبينا ان الجمهورية الاسلامية الايرانية ومنذ انتصار الثورة واجهت هكذا تحديات التي اتسعت تدريجيا لتطال البرنامج النووي، لكننا استطعنا في نهاية المطاف ان نفرض العزلة على امريكا فيما يخص هذا التحدي، وتحقيق انجاز قيّم للبلاد.

انتهى ** ح ع