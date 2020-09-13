ايران تسلّم قرغيزيا مساعدات طبية جديدة لمكافحة كورونا

وتضم هذه الشحنة، بحسب السفارة الايرانية، اجهزة التنفس الاصطناعي وجهاز الاستشعار الحراري، جهاز قياس نسبة الأكسجين في الدم وعدة فحص الـ "بي سي ار"، و "اي اي اي".

ويضيف هذا التقرير، ان حمولة المساعدات الانسانية الايرانية ارسلت الى قرغيزيا (امس السبت) بناء على طلب الاخيرة؛ وقد سلمت في مراسم خاصة حضرها جمع من كبار المسؤولين القرغيزيين الى جانب سفير الجمهورية الاسلامية الايرانية لدى هذا البلد "سعيد خرازي" وعدد من موظفي السفارة.

وفي تصريح له بالمناسبة، قال وكيل وزارة الصحة القرغيزية "قاليس بيك شاديخانوف" : ان العالم باكمله يتعرض الى جائحة كورونا اليوم، وفي هذه المرحلة بادرت الجمهورية الاسلامية الايرانية للمرة الثانية على ارسال مساعدات طبية الى قرغيزيا.

واعرب شاديخانوف عن تقديره لجهود السفارة الايرانية وحكومة الجمهورية الاسلامية على هذه المبادرة الانسانية.

انتهى ** ح ع