تألق الفيلم الوثائقي الايراني "رحمت توري" في مهرجان الفيلم الإسلامي الأسترالي

واضاف نعمتي في تصريح للصحفيين اليوم الأحد، ان هذا الفيلم الذي یتناول موضوع البيئة، أنتج عام 2015 من قبل مركز زنجان للفنون وحقق العديد من النجاحات خلال المشاركة في مختلف المهرجانات الوطنية والدولية.

وتابع ان هذا الفيلم يروي في 100 ثانية، قصة صياد يذهب كغيره من الصيادين إلى البحيرة كل شهر للصيد، لكنه يحصد صيدا مختلفا عن الآخرين.

وصرح المسؤول الثقافي الايراني : ان هذا الفيلم الوثائقي الايراني كان قد تاهل في تموز/ يوليو 2020 إلى المرحلة النهائية لفئة الأفلام الوثائقية بمهرجان ستوكهولم الدولي السينمائي، كما شارك في مهرجان ISFF الأسترالي السينمائي في كانون الاول/ديسمبر 2020.

انتهى**2018/ ح ع **