١٣‏/٠٩‏/٢٠٢٠ ٧:٥٥ م
رقم الصحفي: 2457
رمز الخبر: 84037761
٠ Persons

سمات

تألق الفيلم الوثائقي الايراني "رحمت توري" في مهرجان الفيلم الإسلامي الأسترالي

تألق الفيلم الوثائقي الايراني "رحمت توري" في مهرجان الفيلم الإسلامي الأسترالي

طهران/ 13ايلول/ سبتمبر- قال مدير مركز الفنون فی محافظة زنجان شمال غرب البلاد "امير نعمتي": ان الفيلم الوثائقي القصير "رحمت توري" (عطاء الشبكة)، من إنتاج مركز زنجان للفنون، فاز بجائزة افضل مخرج في القسم الوثائقي لمهرجان الفيلم الإسلامي الأسترالي الدولي.

واضاف نعمتي في تصريح للصحفيين اليوم الأحد، ان هذا الفيلم الذي یتناول موضوع البيئة، أنتج عام 2015 من قبل مركز زنجان للفنون وحقق العديد من النجاحات خلال المشاركة في مختلف المهرجانات الوطنية والدولية.

وتابع ان هذا الفيلم يروي في 100 ثانية، قصة صياد يذهب كغيره من الصيادين إلى البحيرة كل شهر للصيد، لكنه يحصد صيدا مختلفا عن الآخرين.

وصرح المسؤول الثقافي الايراني : ان هذا الفيلم الوثائقي الايراني كان قد تاهل في تموز/ يوليو 2020 إلى المرحلة النهائية لفئة الأفلام الوثائقية بمهرجان ستوكهولم الدولي السينمائي، كما شارك في مهرجان ISFF الأسترالي السينمائي في كانون الاول/ديسمبر 2020.

انتهى**2018/ ح ع **

سمات

تعليقك

You are replying to: .
5 + 6 =