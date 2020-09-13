رئيس القضاء الايراني: العدو يسعى لتيئيس الشعب بالحرب الاقتصادية والنفسية والاعلامية

وفي تصريحه اليوم الاحد على هامش اجتماع رؤساء السلطات الثلاث، قال آية الله رئيسي: ان العدو اليوم ومن خلال الحرب الاقتصادية والنفسية والإعلامية، يسعى لتيئيس الشعب في مختلف المجالات الاجتماعية والاقتصادية والإخلال بالمجتمع، وأن التعاون بين السلطات وتحشيد كل طاقات البلاد يشكل ضرورة ملحة.

واوضح بان النجاح الذي تحقق في مجال مواجهة فيروس كورونا يعود الى تعبئة طاقات البلاد ومشاركة المواطنين الفعالة جدا واضاف، ان العدو يسعى لبث الياس في صفوف الشعب ونحن علينا باجراءاتنا في الاصعدة الثلاثة التنفيذية والتشريعية والقضائية والرقابية خلق الامل لدى الشعب.

ولفت رئيس جهاز القضاء الى ان رؤساء السلطات الثلاث اكدوا خلال اجتماعهم اليوم على متابعة مشاكل الشعب واضاف، ان هواجس المواطنين يجب ان تكون هواجسنا جميعا وان هذه الاجتماعات يجب ان تتحرك في مسار حل مشاكل الشعب الايراني.

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