الحكومة تخطط لازالة عقبات الانتاج وتحقيق الازدهار الاقتصادي والسيطرة على التضخم

وخلال اجتماع الحكومة امس الاحد برئاسة النائب الاول لرئيس الجمهورية اسحاق جهانغيري، قدم كل من وزير الاقتصاد والمالية فرهاد دجبسند ومحافظ البنك المركزي عبدالناصر همتي ومساعد رئيس الجمهورية رئيس منظمة التخطيط والميزانية محمد باقر نوبخت، تقارير عن خطط اجهزتهم لازالة عقبات الانتاج وتحقيق الازدهار الاقتصادي والسيطرة على التضخم والغلاء، حيث اتخذت الحكومة القرارات اللازمة بهذا الصدد.

وطلب جهانغيري من الفريق الاقتصادي للحكومة دراسة دور كل من المتغيرات الداخلية والخارجية المرثرة على الاقتصاد، وتحديد السبل اللازمة للخروج من الاوضاع الراهنة والسيناريوهات المتعددة والمناسبة للظروف المختلفة ومن ثم تقديمها للحكومة.

وفي جانب اخر من الاجتماع، وبغية توفير رؤية لجنة دراسة ومطابقة قرارات الحكومة مع القوانين، قامت الحكومة بتعديل النظام الداخلي الخاص بمنح التابعية الايرانية للاطفال المولودين من زواج ايرانيا مع رجال اجانب.

كما قدم وزير الداخلية عبدالرضا رحماني فضلي خلال الاجتماع تقريرا حول المرحلة الثانية للانتخابات البرلمانية التي جرت في بعض مناطق البلاد يوم الجمعة.

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