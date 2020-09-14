الكوادر الطبية في العالم مدعوة للمطالبة برفع الحظر الدوائي عن إيران

في إشارة إلى رسالة وزير الصحة والعلاج والتعليم الطبي إلى المدير العام لمنظمة الصحة العالمية بشأن الدعوة العالمية لرفع الحظر الأمريكي الأحادي الجانب على إيران، قال الدكتور محمد حسين بحريني طوسي في مقابلة مع وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا) اليوم الاثنين: أن صحة وسلامة الشعب الإيراني معرضة للخطر فيما إذا استمر الحظر الدوائي على ايران.

وقال المسؤول الجامعي الإيراني، إن الحكومة الأمريكية ملزمة بموجب القانون الدولي برفع الحظر عن الأدوية والمعدات الطبية، والآن حان الوقت للمؤسسات الدولية لمساعدة الشعب الإيراني على رفع الحظر الظالم لكي لايؤثر على صحة المجتمع.

يشار إلى أن وزير الصحة الإيراني كتب مؤخرا رسالة إلى الدكتور تادروس أدهانوم، المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، يدعو فيها إلى دعوة عالمية لإنهاء الحظر الأمريكي غير القانوني والأحادي الجانب على إيران.

وأكد الدكتور سعيد نمكي في هذه الرسالة: أرجو من سيادتكم اتخاذ الإجراءات اللازمة لإنهاء الحظر غير الشرعي والأحادي الجانب الذي تفرضه الولايات المتحدة الأمريكية، والذي تسبب في معاناة وحدوث وفيات بين ابناء الشعب الإيراني ودول أخرى، وادى الى حدوث عواقب سلبية على الصحة العالمية. والأمن الصحي.

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