١٤‏/٠٩‏/٢٠٢٠ ١١:٠٢ ص
رقم الصحفي: 1870
رمز الخبر: 84038132
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ضبط مايزيد عن 1.5 طن من المخدرات جنوب شرق ايران

ضبط مايزيد عن 1.5 طن من المخدرات جنوب شرق ايران

زاهدان /14 ايلول/سبتمبر/ارنا- اعلن قائد قوى الأمن الداخلي في محافظة سيستان وبلوجستان (جنوب شرقي البلاد) عن ضبط طن و674 كلغ من انواع المخدرات خلال اشتباك مسلح بين قوات الشرطة مع مهربي المخدرات في مدينة زاهدان.

واضاف محمد قنبري اليوم الاثنين ان قوات الامن الداخلي في مدينتي زاهدان وجون اباد وبدعم معلوماتي من شرطة مكافحة المخدرات بالمحافظة رصدت عملية نقل شحنة كبيرة من المواد الافيونية من قبل أفراد عصابة  تهریب المخدرات.

واكد ان قوات شرطة مكافحة المخدرات بمدينة جون اباد بتعاون مع قوى الامن الداخلي قامت بمراقبة تحركات افراد العصابة حيث تمكنت من تحديد هويتهم حين نقل شحنة كبيرة من المخدرات بواسطة سيارتين من طراز بيجو بضواحي منطقة جون اباد التابعة لمدينة زاهدان.

وتابع العميد قنبري ان قوات الأمن الداخلي تمكنت خلال الاشتباك مع المهربين من ضبط طن  و674 كيلوا و655 غرام من انواع المخدرات وكميات من السلاح وعتاد والقبض على اثنان من المهربين حيث تم تسليمهم الى القضاء.

وتقع إيران في طريق ترانزيت المخدرات وتنفق سنويا الكثير من الأموال لمحاربتها.

انتهى**م م**

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