محافظة کلستان ارض الذهب الابیض في ايران

و القطن يعد احد اهم المحاصيل الزراعية في محافظة كلستان وذلك بسبب الاراضي الزراعية الواسعة في المحافظة الى جانب وفرة المياه فيها و الطقس المناسب حيث بلغت مساحة الاراضي الزراعية التي خصصت لزراعة القطن في المحافظة 21 الف هكتار ومن المتوقع أن يبلغ حجم انتاج المحصول في العام الجاري 42 الف طن.

وتوقع رئيس دائرة القطن والبذور الزيتية التابعة لوزارة الجهاد الزراعي بمحافظة کلستان ، "علي موسی خانی" أن يبلغ اجمالي حجم انتاج القطن فيها حوالی 42 ألف طن في العام الجاري الذي بدأ في 21 مارس .

وتبدأ زراعة القطن في كلستان في مایو ويتم حصاده في أواخر ایلول/سبتمبر.

و تنتج ايران 50 بالمائة من حاجتها إلى القطن محليا و تخطط لتحقيق الاكتفاء الذاتي في هذا المجال بحلول العام الایرانی 1404 ( 2025 م).

ويزرع القطن في 15 محافظة ايرانيه وهي خراسان الرضوية ، خراسان الشمالیة، خراسان الجنوبیة ( شرق )، سمنان ( شرق العاصمة طهران) ، أصفهان ( وسط) ، أردبيل ( شمال غرب )، وكلستان ( شمال شرق )

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