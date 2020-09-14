ايران تنتج دواء لزراعة الاعضاء يوفر لها 20 مليون دولار سنويا

واعلنت المعاونية العلمية والتقنية لرئاسة الجمهورية ان شركة معرفية ايرانية تنشط في مجال انتاج الادوية تمكنت من انتاج نوع من الدواء الخاص جدا يستخدم لمعالجة المرضى الذين يخضعون لعملية زراعة الاعضاء.

ويغطي هذا الدواء 95% من احتياجات البلاد ويوفر 20 مليون دولار سنويا كان مخصص لاستيراده.

وقال المديرالتنفيذي للشركة المعرفية " حسين سلامي" ان دواء "ايمينورال " يستخدم للمرضى الذين بحاجة لزاراعة اعضاء ودخل الدواء مرحلة التجارب السريرية ويتنافس مع مثيله الاجنبي من ناحية الجودة وارخص منه بنسبة 40% .

وبين ان شركته تقوم بانتاج 60% من الادوية الخاصة التي يحتاجها مرضى زراعة الاعضاء وكذلك تنتج 40% من الادوية التي يحتاجها مرضى الاعصاب والدماغ .

انتهى**م م**