المجمع العالمي للصحوة الإسلامية سيعقد اجتماعا طارئا

وقال ولايتي خلال مؤتمر صحفي عقد صباح اليوم الاثنين حول عقد الاجتماع الثالث عشر للمجمع العالمي للصحوة الاسلامية و اهدافه قال: ان تطبيع العلاقات بين قادة الإمارات والبحرين والكيان الصهيوني اندلع موجة من الاستياء في جميع أنحاء العالم الإسلامي و هذا الاجتماع سيعقد في اطار الرد على تطبيع العلاقات مع الكيان الصهيوني و التنديد به.

وأضاف ولايتي ان طهران تحتضن الاربعاء القادم الاجتماع الطارئ للمجمع العالمي للصحوة الاسلامية الذي سيعقد عبر فيديو كنفرانس وبمشاركة ممثلين عن 50 دولة إسلامية.

انتهى** 1453