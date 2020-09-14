وزير الاتصالات : انهاء الاختبارات على أكثر الأقمار الصناعية الإيرانية تقدما

اعلن وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات محمد جواد آذري جهرمي انهاء الاختبارات على أحدث قمر صناعي ايراني "بارس 1"، قائلا،سيتم تسليمه الاسبوع المقبل الى منظمة الفضاء الايرانية تمهيدا لاطلاقه.

وفي مراسم ازاحة الستار عن آخر إنجازات إيران في مجال التكنولوجيا في معرض "توطين المعدات المتطورة لشبكة المعلومات الوطنية"، اعلن آذري جهرمي انه قد اكتمل الاداء التجريبي على القمر الصناعي "بارس 1" ، في معهد أبحاث الفضاء الإيراني باعتباره أكثر الأقمار الصناعية تقدمًا للاستشعار عن بعد في البلاد ، وأكد انه سيسلم إلى منظمة الفضاء الأسبوع المقبل.

وقال ايضا: ان المتخصصين والعلماء والباحثين في معهد أبحاث الفضاء الإيراني يبذلون جهودهم ويعكفون على تصميم وبناء قمر الاتصالات "ناهيد 2".

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