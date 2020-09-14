ايران الاولى عالميا في اكتشافات النفط والغاز

وافاد تقرير لوزارة النفط الايرانية ان مدير الاكتشاف في شركة النفط والغاز الوطنية الايرانية في رسالة الى مديرعام الشركة " مسعود كرباسيان " اعلن فيها ان شركة النفط الوطنية الايرانية حازت على المرتبة الاولى بالاكتشافات الهيدروكربونية في سنة 2019، بحسب تقرير لمجموعة " وود ماكنزي" العالمية المختصة بابحاث الطاقة والمعادن.

وحازت شركة النفط الوطنية الايرانية على المرتبة الاولى بالاكتشافات الهيدروكربونية في سنة 2019، بحسب تقرير لمجموعة " وود ماكنزي" العالمية المختصة بابحاث الطاقة والمعادن.

وأفادت مجموعة ماكنزي في تقرير حديث بأن اكتشافات شركة النفط الوطنية من النفط والغاز سجلت 4.973 مليار برميل من احتياطي الهيدروكربونات القابل للاستخراج، لتتصدر بذلك الشركات العالمية من حيث حجم الاكتشافات في سنة 2019.

وأشارت الى أن اكتشافات الشركة الايرانية استحوذت على 31 بالمئة من حجم الهيدروكربونات المكتشفة بهذه الفترة.

وذكرت أن كل من الحقل الايراني " إرم" باحتياطي قابل للاستخراج ما يعادل 2.7 مليار برميل ( يعادل 20 بالمئة من اجمالي الغاز المكتشف في العالم) وحقل "نام آوران" باحتياطي قابل الاستخراج 2.3 مليار برميل ( يعادل 10.5 بالمئة من النفط المكتشف عالميا)، حازا على المرتبة الاولى والثالثة تواليا من حيث الاكتشافات في سنة 2019.

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