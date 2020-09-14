جنوب افريقيا تعرب عن استغرابها من مزاعم امريكية مناوئة لايران

وأكد المتحدث باسم وزارة خارجية جنوب أفريقيا "لونغا نغكينغيليلي" في تصريحه لموقع "بلومبريغ" الامريكي، أن سلطات بلاده “ليست على علم بتحضير إيران مخططا لعملية اغتيال سفيرة الولايات المتحدة في البلاد، لانا ماركس”.

ووصف نغكينغيليلي التقارير الأمريكية حول هذا الموضوع بـ”المفاجئة” بالنسبة إلى بلاده، وقال : علمنا بهذا التقرير فقط صباح اليوم؛ مضيفا أن “وزيرة العلاقات والتعاون الدولي لجنوب أفريقيا، "ناليدي باندور"، قد تصدر بيانا في وقت لاحق.

بدوره فنّد المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية "سعيد خطيب زادة"، اليوم، صحة مزاعم المسؤولين الامريكيين في هذا الخصوص؛ مؤكدا : ان هكذا تصريحات عارية عن الصحة تشكل جزءا من الحملة الاستخبارية التي تشنها ادارة ترامب ضد ايران.

انتهى ** ح ع

