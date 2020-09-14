ايران واذربيجان تتفقان على تطوير التعاون الثنائي في مجال النقل البحري

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد عبر الفضاء الافتراضي اليوم الاثنين بين مسؤولين بمنظمة الموانئ والملاحة البحرية الايرانية، و وزارة النقل والاتصالات والتقنيات الحديثة في جمهورية اذربيجان.

واستعرض الجانبان خلال اللقاء، اخر المستجدات على صعيد التعاون بين طهران وباكو في مجال النقل البحري، واكدا على رفع حجم التعامل التجاري عبر موانئ البلدين في منطقة بحر قزوين.

كما تضمن الاجتماع، مباحثات المسؤولين الايرانيين والاذربيجانيين حول اعداد مسودات لتطوير التعاون البحري بين هذين البلدين الجارين.

وحضر هذا اللقاء السفير الايراني لدى اذربيجان "سيد عباس موسوي".

انتهى **ح ع