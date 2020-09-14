لاعبو تايكوندو من 78 دولة بالعالم يتنافسون في بطولة طهران الافتراضية للبومسي

وفي حوار مع مراسل إرنا اليوم الإثنين، أضاف لشكري، ان تقييم المشاركين وتسمية المتفوقين في هذه المسابقة تم خلال يوم واحد (13 أيلول/ سبتمبر) بمشاركة 45 حكما.

وأضاف: شارك في القسم النسائي 600 لاعبة، وحصلت إيران على 9 ميداليات ذهبية و 10 فضية و 12 برونزية.

وتابع أمين هيئة التايكوندو في طهران، ان هذا الحدث الرياضي أقيم في الفئات العمرية دون الـ 12 سنة، و12 إلى 14 سنة، و 15 إلى 17 سنة، و18 إلى 30 سنة، و31 إلى 40 سنة، و41 إلى 50 سنة، و51 إلى 60 سنة، و 61 إلى 65 في صنفي البومسي الجماعي والفردي.

انتهى**أ م د