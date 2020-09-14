١٤‏/٠٩‏/٢٠٢٠ ٦:٤٢ م
رقم الصحفي: 2463
رمز الخبر: 84038931
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لاعبو تايكوندو من 78 دولة بالعالم يتنافسون في بطولة طهران الافتراضية للبومسي

لاعبو تايكوندو من 78 دولة بالعالم يتنافسون في بطولة طهران الافتراضية للبومسي

طهران/14 أيلول/سبتمبر/إرنا- أعلن أمين هيئة التايكوندو في طهران، مسعود لشكري، عن تقييم مقاطع الفيديو المقدمة من ألف و300 رياضي إيراني وأجنبي من 78 دولة الى الدورة الأولى لبطولة طهران الافتراضية للتايكوندو في صنف "البومسي".

وفي حوار مع مراسل إرنا اليوم الإثنين، أضاف لشكري، ان تقييم المشاركين وتسمية المتفوقين في هذه المسابقة تم خلال يوم واحد (13 أيلول/ سبتمبر) بمشاركة 45 حكما.

وأضاف: شارك في القسم النسائي 600 لاعبة، وحصلت إيران على 9 ميداليات ذهبية و 10 فضية و 12 برونزية.

وتابع أمين هيئة التايكوندو في طهران، ان هذا الحدث الرياضي أقيم في الفئات العمرية دون الـ 12 سنة، و12 إلى 14 سنة، و 15 إلى 17 سنة، و18 إلى 30 سنة، و31 إلى 40 سنة، و41 إلى 50 سنة، و51 إلى 60 سنة، و 61 إلى 65 في صنفي البومسي الجماعي والفردي.

انتهى**أ م د

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