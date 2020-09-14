غروسي يرحب بالاتفاق مع ايران حول معاهدة الضمانات

وقال غروسي" في تصريح للصحفيين على هامش الاجتماع الموسمي لمجلس الحكام اليوم الاثنين : ان مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية سيقومون خلال الايام القليلة القادمة بزيارة ثاني موقع محدد في ايران؛ مستبعدا في الوقت نفسه الاعلان عن نتيجة التحقيقات قريبا.

وعلى صعيد اخر، علق المديرالعام للوكالة الدولية للطاقة الذرية على المعلومات التي نشرت قبل ايام حول انشاء مصنع لانتاج الكعكة الصفراء من قبل السعودية، مصرحا : انه سيتم التشاور مع هذا البلد لانضمامه الى البروتوكول الاضافي".

وتابع، "ان الوكالة الدولية تقوم حاليا بدراسة التقرير الذي يشير الى مساعي الرياض السرية بالتعاون مع الصين لانتاج اليورانيوم؛ الامر الذي ادى الى تحذريات واشنطن"؛ على حد تعبيره.

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