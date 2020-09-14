١٤‏/٠٩‏/٢٠٢٠ ٧:٠٩ م
رقم الصحفي: 2460
رمز الخبر: 84038958
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على هامش اجتماع مجلس الحكام اليوم؛

غروسي يرحب بالاتفاق مع ايران حول معاهدة الضمانات

غروسي يرحب بالاتفاق مع ايران حول معاهدة الضمانات

لندن / 14 ايلول / سبتمبر / ارنا – اعرب المدير العام للوكالة الدورلية للطاقة الذرية "رافائيل غروسي" عن ارتياحه لتعزيز التعاون بين ايران وهذه المنظمة الدولية، واتفاق الجانبين مؤخرا حول معاهدة الضمانات.

وقال غروسي" في تصريح للصحفيين على هامش الاجتماع الموسمي لمجلس الحكام اليوم الاثنين : ان مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية سيقومون خلال الايام القليلة القادمة بزيارة ثاني موقع محدد في ايران؛ مستبعدا في الوقت نفسه الاعلان عن نتيجة التحقيقات قريبا.

وعلى صعيد اخر، علق المديرالعام للوكالة الدولية للطاقة الذرية على المعلومات التي نشرت  قبل ايام حول انشاء مصنع لانتاج الكعكة الصفراء من قبل السعودية، مصرحا : انه سيتم التشاور مع هذا البلد لانضمامه الى البروتوكول الاضافي".

وتابع، "ان الوكالة الدولية تقوم حاليا بدراسة التقرير الذي يشير الى مساعي الرياض السرية بالتعاون مع الصين لانتاج اليورانيوم؛ الامر الذي ادى الى تحذريات واشنطن"؛ على حد تعبيره.

انتهى ** ح ع 

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