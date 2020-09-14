١٤‏/٠٩‏/٢٠٢٠ ٨:٣٠ م
رقم الصحفي: 2460
رمز الخبر: 84039041
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قائد امني : ضبط مايزيد عن 6 اطنان من المخدرات في خوزستان

قائد امني : ضبط مايزيد عن 6 اطنان من المخدرات في خوزستان

اهواز / 14 ايلول / سبتبمر / ارنا – اعلن قائد قوى الامن الداخلي في محافظة خوزستان "العميد حيدر عباس زادة"، الكشف عن 94 بالمئة من الجرائم العنيفة لدى المحافظة خلال النصف الاول من العام الحالي (الايراني –بدا في 21 اذار / مارس 2020)؛ مبينا انه تم في هذه الفترة ايضا ضبط 6 اطنان و253 كغ و601 غرام من شتى انواع المخدرات في خوزستان وبما يشير الى 30 بالمئة زيادة مقارنة بالعام الماضي.

واكد العميد عباس زادة في تصريح له اليوم الاثنين، على دور قوى الامن الداخلي لدى محافظة خوزستان واولوياته المتمثلة في مكافحة الجرائم العنيفة.

وبيّن هذا القائد الامني، انه تم بالجهود القيمة من قبل جميع القوات المنتسبة وفي غضون 178 يوما، الكشف عن 94 بالمئة من عمليات السرقة، بما يشير الى زيادة ملحوظة مقارنة بذات الفترة من العام السابق.

وخلص العميد عباس زادة الى القول : ان القوات الامنية لدى هذه المحافظة مصمّمة على الصدّ بحزم لكافة الجرائم والمخالفات القانونية بما في ذلك عمليات التهريب والاتجار بالمخدرات، وكل ما يهدد الامن العام في خوزستان.

انتهى ** ح ع 

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