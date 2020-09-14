قائد امني : ضبط مايزيد عن 6 اطنان من المخدرات في خوزستان

واكد العميد عباس زادة في تصريح له اليوم الاثنين، على دور قوى الامن الداخلي لدى محافظة خوزستان واولوياته المتمثلة في مكافحة الجرائم العنيفة.

وبيّن هذا القائد الامني، انه تم بالجهود القيمة من قبل جميع القوات المنتسبة وفي غضون 178 يوما، الكشف عن 94 بالمئة من عمليات السرقة، بما يشير الى زيادة ملحوظة مقارنة بذات الفترة من العام السابق.

وخلص العميد عباس زادة الى القول : ان القوات الامنية لدى هذه المحافظة مصمّمة على الصدّ بحزم لكافة الجرائم والمخالفات القانونية بما في ذلك عمليات التهريب والاتجار بالمخدرات، وكل ما يهدد الامن العام في خوزستان.

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