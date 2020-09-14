مصور إيراني يتألق في مهرجان دبي للتصوير الضوئي

وفي حوار مع مراسل إرنا اليوم الإثنين، أضاف بشارتي، ان جائزة حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الدولية للتصوير الضوئي (HIPA) تقام سنويا في دبي.

وتابع: شاركت في هذا المهرجان بصورة لـ"صيد السمك" وحصلت على وسام التكريم لهذا المهرجان عن هذه الصورة.

وقال بشارتي: تم التحكيم في أعمال هذا المهرجان من قبل 18 حكما دوليا من جميع أنحاء العالم باختصاصات مختلفة، ويعد هذا المهرجان أكبر مسابقة للتصوير الفوتوغرافي في العالم بجائزته التي تعادل 423 ألف دولار.

وأشار هذا الفنان الإيراني الى فوزه بميداليتين ذهبيتين وفضيتين في مهرجان إسباني في التصوير الفوتوغرافي العام الماضي.

كما نوه بشارتي الى تسجيل صورتين وفيلم وثائقي له عن صناعة اللنج (سفن الصيد التقليدية) في إيران في اليونسكو عام 2011.

انتهى**أ م د