ايران وجمهورية آذربيجان تصفان العلاقات الثنائية بانها متنامية

واشار وزير الطرق الايراني خلال المحادثات التي جرت عن طريق الفيديو كونفرانس اليوم الاثنين، الى الارادة اجادة والحازمة لقادة الجمهورية الاسلامية الايرانية وجمهورية آذربيجان لتطوير علاقات الصداقة والاخوة بين شعبي البلدين وقال، انه ينبغي علينا العمل بصورة مشتركة للمزيد من تعزيز العلاقات والتعاون بين البلدين.

واشار اسلامي الى بعض الاجراءات المتخذة في مجال ايجاد البنية التحتية اللازمة لشبكة الطرق الحرة وخطوط سكك الحديد في جنوب وشمال ايران وقال، انه وفي ضوء المجالات الوفيرة التي تاتي في اطار مسوؤليتنا المباشرة في قطاعات الطرق والنقل وسائر القضايا المتعلقة بها، فبامكاننا المساعدة بالمزيد من التقارب بين البلدين وتعزيز التعاون الثنائي.

واعرب عن ثقته بامكانية ازالة العقبات القائمة بالتعون معا والتقدم بسرعة اكبر في علميات انشاء الخط السككي "رشت - آستارا" ومحطة الشحن السككية في آستارا.

وقدم وزير الطرق الايراني شرحا حول احدث الامور المتعلقة بانشاء جسر على نهر "آستارا تشاي" في الحدود المشتركة بين البلدين، وكذلك طريق "اردبيل –آستارا" والطريق الالتفافي.

من جانبه اكد وزير النقل والاتصالات والتكنولوجيا المتطورة الاذربيجاني ضرورة بذل الجهود في سياق ارادة قادة البلدين لتعزيز العلاقات الطيبة والاخوية والودية بين الشعبين والحكومتين.

واعرب قلي زادة عن ثقته بان المشاريع المشتركة بين الجمهورية الاسلامية الايرانية وجمهورية آذربيجان في مختلف المجالات ستعزز العلاقات بينهما اكثر فاكثر.

وتباحث الجانبان حول بعض القضايا والتفاصيل المتعلقة بانشاء جسر على نهر "آستارا تشاي" ومحطة الشحن السككية في آستارا والخط السككي "رشت –آستارا".

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