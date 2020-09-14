جهانغيري يؤكد ضرورة اتخاذ التدابير اللازمة لتوفير الارضية لاستثمارات القطاع الخاص

وخلال اجتماعه بكتلة نواب محافظة همدان في مجلس الشورى الاسلامي الايراني اليوم الاثنين اشار جهانغيري الى الاهمية الفائقة لدور الحكومة والمجلس في ادارة البلاد وقال، ان الانسجام والتعاون بين السلطات الثلاث ضرورة لحل مشاكل الشعب وبامكان ذلك خلق الامل لدى الشعب بمستقبل البلاد.

واعتبر التفهم المشترك بين الحكومة والمجلس ازاء مشاكل البلاد للوصول الى الحلول المناسبة للتحديات القائمة بانه مفيد جدا واضاف، ان صياغة ميزانية العام القادم تشكل فرصة مناسبة جدا للوصول الى التفاهم بين الحكومة والمجلس بشان القضايا الاقتصادية الكبرى للبلاد ومن المتوقع ان يؤدي هذا التفاهم دورا مؤثرا في حل المشاكل والقضايا.

واشار النائب الاول لرئيس الجمهورية الى بعض القضايا والمشاكل الاقتصادية في البلاد واضاف، انه ينبغي اتخاذ التدابير اللازمة لتوفير الارضية لاستثمارات القطاع الخاص في مختلف المجالات الاقتصادية.

ونوه الى الاضرار التي لحقت بقطاع العمل خاصة السياحة بسبب عن تفشي فيروس كورونا وقال، ان محافظة همدان تعد احدى هذه المحافظات التي تضررت بسبب ذلك لذا ينبغي تقديم الدعم اللازم لقطاع السياحة في هذه المحافظات.

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