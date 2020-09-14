دوري ابطال آسيا: "شهر خودرو" يخسر امام شباب الاهلي الاماراتي

وحصل شباب الأهلي على 3 نقاط حافظ بها على مركزه الثالث في المجموعة الثانية، فيما بقي رصيد شهر خودرو خاليا من النقاط، وسيلتقي الفريقان مجددا يوم الخميس المقبل، ضمن الجولة الرابعة لأبطال آسيا.

سجل هدف الفوز للفريق الاماراتي حارب عبد الله سهيل، في الدقيقة 75 من المباراة.

وحاول "شهر خودرو" العودة إلى اللقاء في الدقائق الأخيرة، ولم يحالفه الحظ حيث تصدت العارضة لرأسية لاعبه امين قاسمي نجاد في الوقت بدل الضائع للمباراة، التي انتهت لمصلحة الفريق الإماراتي.

وفي المجموعة ذاتها فاز الهلال السعودي على باختاكور الاوزبكي 2-1 رافعا رصيده الى 9 نقاط في صدارة المجموعة فيما تجمد رصيد باختاكور عند 6 نقاط في المركز الثاني.

وفي المجموعة الاولى فاز الاهلي السعودي على الشرطة العراقي 1-0 رافعا رصيده الى 6 نقاط في صدارة المجموعة فيما تجمد رصيد الشرطة عند نقطة واحدة في المركز الثالث والاخير فيما يحتل استقلال طهران المركز الثاني برصيد نقطة واحدة ايضا وكان من المفترض ان يلعب مع الوحدة الاماراتي مساء الاثنين ايضا الا ان اللجنة الفرعية لفيروس كورونا في دوري أبطال آسيا لمنطقة الغرب، اعتبرت فريق الوحدة منسحبا من البطولة، بعد إخفاقه في السفر إلى العاصمة القطرية الدوحة.

وتجري مساء اليوم الثلاثاء 4 مباريات اخرى ضمن الدور الثالث للبطولة، وهي كالتالي: "الدحيل القطري-الشارقة الاماراتي" و"برسبوليس -التعاون السعودي" ضمن المجموعة الثالثة و"العين الاماراتي –السد القطري" و"سباهان اصفهان –النصر السعودي" ضمن المجموعة الرابعة.

ويتصدر التعاون المجموعة الثالثة برصيد 6 نقاط يليه الدحيل بـ 3 نقاط والشارقة بنقطة واحدة وبرسبوليس بنقطة واحدة ايضا.

فيما يتصدر السد المجموعة الرابعة برصيد 4 نقاط ومن ثم النصر 4 نقاط وسباهان اصفهان 3 نقاط والعين بلا رصيد.

انتهى ** 2342