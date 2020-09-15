لا يزال عبور المسافرين عبر منافذ خوزستان محظورا

واضاف "غلام عباس بهرامي نيا"، في مقابلة مع وكالة إرنا اليوم الثلاثاء، إن الأنشطة التجارية مستمرة عبر معابر خوزستان الحدودية، ويمنع فقط عبور المسافرين عبر هذه المنافذ.

يذكر ان معبري جذابة وشلمجة البريين ومعبر (اروند رود) البحري في مدينة خرمشهر ، افتتحت تدريجياً في تموز 2003 بعد الإطاحة بالنظام البعثي في العراق وفي تشرين الأول من العام نفسه فتح امام عبور الزوار لزيارة العتبات المقدسة.

ورفعت المهلة المحددة لتصدير البضائع من منفذي شلمجة وجذابة في محافظة خوزستان في 12 أيلول / سبتمبر الجاري، ويجري تنفيذ النشاط التجاري في هذين المعبرين طوال أيام الأسبوع.

يقع منفذ شلمجة الدولي على بعد 15 كم من مدينة خرمشهر و 20 كم من البصرة جنوب العراق.

تتمتع خوزستان بعلاقات اقتصادية وثقافية وتعليمية مع محافظتي ميسان والبصرة العراقيين.

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