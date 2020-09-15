زراعة الزعفران في خمین تزداد 7 اضعاف خلال حكومة روحاني

وأضاف عباس أرشدي، في مقابلة مع مراسل ارنا يوم الثلاثاء، أن المساحة المزروعة بالزعفران في خمين ازادت من 11 هكتارا في عام 2013 نحو 71 هكتارا خلال السنوات السبع الماضية من حكومة روحاني.

وصرح: تم حصاد 470 كيلوغراماً من أزهار الزعفران عالية الجودة بقيمة 66 مليار ريال من مزارع خمين العام الماضي وإرسالها إلى السوق.

وأضاف : هذه المدينة تحتل المركز الأول في إنتاج الزعفران في محافظة المركزية.

ويبلغ عدد سكان مدينة خمين 105آلاف نسمة، 52 بالمائة منهم مزارعون، وتحتل المرتبة الأولى في إنتاج الزعفران، والمرتبة الثانية في انتاج الورد الجوري والفاصوليا والعسل في المحافظة.

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