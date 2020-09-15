الفيلم الايراني " أبداً، أحياناً، دائماً " يتنافس في مهرجان بوسان الدولي

وفيلم " أبداً، أحياناً، دائماً " من تأليف وإخراج شادي کرمرودي شارك في تمثيله كل من : شادي کرم‌رودي، بانیذ اسماعیلي، بهاره ارجمندي، یاس فرخنده وبونه بارسایي.

وجاء في ملخصه: كانت ترنج تعرف سرًا عن أختها في المدرسة الثانوية لكنها كانت مترددة في اتخاذ القرار الصحیح في الافصاح او عدم الافصاح عن هذا السر..

ويعتبر مهرجان بوسان السينمائي الدولي الذي ينعقد سنويا منذ عام 1996 في بوسان (ثاني أكبر مدينة في كوريا الجنوبية)، يعتبر أهم مهرجان سينمائي في قاره آسيا وواحد من أكبر أسواق السينما في العالم.

وهناك الكثير من الافلام الايرانية التي فازت بجوائز في المهرجانات الدولية لانها تتناول القضايا التي تهم المجتمع بشكل عام بما فيها القضايا الاجتماعية والاقتصادية والاسرية من بينها " كيارستمي والعصا المفقودة" للمخرج محمودرضا ثاني الذي فاز بجائزة افضل وثائقي في مهرجان "لرابترا " الدولي بدورته السابعة في اليونان.

كما تأهل الفيلم الإيراني القصير "اللاوقت" إلى المرحلة النهائية من مهرجان "بلد واحد، فيلم واحد" الفرنسي، ومهرجان "فليكر رود" السينمائي الدولي الأميركي.

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