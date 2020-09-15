قاليباف: علينا تحويل تهديد العدو إلى فرصة

واضاف قاليباف بعد سماع تقرير وزير النفط في الجلسة العلنية لمجلس الشورى الاسلامي اليوم الثلاثاء: نظرا لاجراءات ومواقف العدو في الظروف الحالية والتي انتجت الضغوط القصوى الى جانب الحظر، فأننا في موضوع النفط لانستطيع اعتماد الاساليب والخطط السابقة.

وأضاف: علينا القبول جميعا في الحكومة والبرلمان وفي مراكز الابحاث وفي القطاع الصناعي، باهمية تحويل تهديد العدو إلى فرصة، وتحديث الاساليب والأدوات والمعدات التقنية بما يتلاءم مع الظروف الحالية، وهذا ما يمكن تطبيقه في قطاعات الصناعة والتكنولوجيا التابعة لوزارة النفط، وهو أمر ممكن، وقد تم اتخاذ خطوات جيدة في هذا الاتجاه، واحرزنا تقدما واننا نفتخر بأن لدينا حوالي 14 مليون طن من المنتجات النفطية.

انتهى** 2344