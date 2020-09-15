١٥‏/٠٩‏/٢٠٢٠ ١١:٥٤ ص
رقم الصحفي: 2458
رمز الخبر: 84039629
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قاليباف: علينا تحويل تهديد العدو إلى فرصة

قاليباف: علينا تحويل تهديد العدو إلى فرصة

طهران/ 15 ايلول/ سبتمبر/ ارنا - قال رئيس مجلس الشورى الاسلامي محمد باقر قاليباف: علينا جميعا في الحكومة والبرلمان ومعاهد البحوث والقطاع الصناعي، أن نعمل لتحويل تهديد العدو الى فرصة.

واضاف قاليباف بعد سماع تقرير وزير النفط في الجلسة العلنية لمجلس الشورى الاسلامي اليوم الثلاثاء: نظرا لاجراءات ومواقف العدو في الظروف الحالية والتي انتجت الضغوط القصوى الى جانب الحظر، فأننا في موضوع النفط لانستطيع اعتماد الاساليب والخطط السابقة.

وأضاف: علينا القبول جميعا في الحكومة والبرلمان وفي مراكز الابحاث وفي القطاع الصناعي، باهمية تحويل تهديد العدو إلى فرصة، وتحديث الاساليب والأدوات والمعدات التقنية بما يتلاءم مع الظروف الحالية، وهذا ما يمكن تطبيقه في قطاعات الصناعة والتكنولوجيا التابعة لوزارة النفط، وهو أمر ممكن، وقد تم اتخاذ خطوات جيدة في هذا الاتجاه، واحرزنا تقدما واننا نفتخر بأن لدينا حوالي 14 مليون طن من المنتجات النفطية.

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