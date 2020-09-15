إيران وروسيا تستعرضان آخر المستجدات في الشرق الأوسط

وأعلنت وزارة الخارجية الروسية اليوم الثلاثاء بأن الجانبين الايراني والروسي تباحثا بالتفصيل حول قضايا الشرق الأوسط المهمة التي تركز على سوريا.

واوضحت السفارة الايرانية في موسكو في بيان حول لقاء جلالي وبوغدانوف: ان الجانبين تبادلا وجهات النظر حول العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية بما فيها سوريا واستانه وفلسطين والخليج الفارسي وتعاون البلدين في الشؤون الدولية بما فيها الاتفاق النووي والامم المتحدة.

واكد البيان ان جلالي وبوغدانوف اكدا على ضرورة مواصلة المشاورات.

ولإيران وروسيا وجهات نظر متشابهة ومتقاربة بشان حل قضايا الشرق الأوسط ، حيث شدد مسؤولو البلدين مرارا على مواقفهما المشتركة بشأن قضايا الشرق الأوسط المهمة.

وتتعارض طهران وموسكو التدخل الخارجي في شؤون سوريا وتؤكدان على حل مشاكل هذا البلد من قبل الاطراف السورية دون تدخل خارجي .

كما تشارك طهران وموسكو في مجال مكافحة الإرهاب في العراق ولديهما مواقف مشتركة بشأن قضية أفغانستان وتدعوان إلى انسحاب القوات الأمريكية من هذا البلد.

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