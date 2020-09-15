انتاج ايران للبتروكيماويات سيبلغ 100مليون طن في الربع الاول من 2022

وتوقع زنغنه في جلسة استماع بمجلس الشورى الاسلامي الايراني اليوم الثلاثاء ان يبلغ انتاج البتروكيماويات بنهاية العام 1404 (21 مارس 2025 الى 20 مارس 2026) 133 مليون طن وبمبلغ 37 ملياردولار.

واضاف وزير النفط: استطعنا خلال ستة اعوام الاخيرة زيادة انتاج البتروكيماويات من 56 مليون طن الى 66 مليون طن وخلال العام الجاري الايراني ( بدأ في 21 مارس 2020) سيتم افتتاح 17 مشروعا للبتروكيماويات مما سيرفع الانتاج بمقدار 25 مليون طن.

واشار زنغنه الى ان انتاج البنزين في العام 2012 كان 66 مليون ليتر يوميا ويبلغ اليوم 107 مليون ليتر.

وقال: ان 83 بالمائة من سكان القرى والارياف و 99 بالمائة من سكان المدن متصلون بشكبة الغاز الطبيعي، مبينا ان عدد القرى التي تم ايصال الغاز اليها بلغ حاليا 31 الف قرية بينما كان 14 الف قرية في العام 2013.

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