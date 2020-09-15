إيران تدعم النظام الجمهوري في أفغانستان

وأعلنت وزارة الخارجية الأفغانية في بيان اليوم الثلاثاء، أن السفير الإيراني في أفغانستان "بهادر أمينيان"، التقى وزير الخارجية الأفغاني بالوكالة محمد حنيف أتمر وطمأنه بتعهد إيران على مواصلة دعمها لعملية السلام التي يقودها الأفغان.

واضاف بيان الخارجية الأفغانية، إن حنيف أتمر، شكر واشاد بدعم الجمهورية الإسلامية الإيرانية بخصوص بدء محادثات السلام في أفغانستان وتعاونها الشامل مع أفغانستان، لا سيما في دعم المهاجرين الأفغان الذين يعيشون في إيران وتسهيل اصدار بطاقات الهوية الإلكترونية وإصدار جوازات سفر للأفغان المقيمين في إيران.

وبحسب التقرير، ناقش الجانبان آخر التطورات في أفغانستان ومحادثات السلام بين الحكومة الأفغانية وطالبان، وأهمية التوافق الإقليمي من أجل السلام في أفغانستان، وضرورة الحد من العنف ووقف فوري لإطلاق النار.

وفقا لتقارير وسائل الإعلام الأفغانية، من المقرر أن تبدأ المحادثات الأفغانية رسميا في الدوحة اليوم الثلاثاء.

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