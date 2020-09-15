روسيا: احتياطيات إيران من اليورانيوم مؤشر على التأثير الضار لسياسات اميركا

و كتب ميخائيل أوليانوف في تغريدة اليوم الثلاثاء: أن إيران كان لديها 15 طنا من اليورانيوم المخصب في وقت التوقيع على خطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي) عام 2015.

وأضاف: أن إيران خفضت مخزونها من اليورانيوم المخصب إلى 0.1 طن (مائة كيلوغرام) بحلول الوقت الذي انسحبت فيه الولايات المتحدة من الاتفاق النووي في 2018.

وتابع المسؤول الروسي: لكن منذ عام 2019 زادت احتياطيات إيران من اليورانيوم وبلغت حاليا 2.1 طن.

الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أعلنت في أحدث تقرير لها أوائل أيلول / سبتمبر الجاري إن إيران أضافت 534 كيلوغراما إلى احتياطياتها من اليورانيوم منخفض التخصيب في الأشهر الثلاثة الماضية، ليرتفع إلى 2105 كيلوغرامات.

وأعلنت إيران، رداً على تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن زيادة احتياطيات وإنتاج اليورانيوم عالي النقاء، أن زيادة احتياطيات اليورانيوم المخصب وإنتاج اليورانيوم عالي النقاوة يأتي في إطار الاتفاق النووي وردا على عدم التزام الدول الأوروبية بتعهداتها.

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