تدشين أكبر مضخة مياه في شمال غرب ایران

وتمکن متخصصون إيرانيون من تصنیع أضخم مضخة مياه مزدوجة الشفط لها قدرة کبیرة على دفع المياه ، حيث قادرة ببضخ 2800 متر مكعب من الماء خلال ساعة واحدة وتستخدم في مشروع نقل مياه الخليج الفارسي إلى المناطق الوسطى من إيران.

والطاقة التي يستهلكها الجهاز ستبلغ 2700 کیلو واط وسيتم استخدامه قريبًا في المشاريع العملاقة التي تعمل في المناطق الوسطى وجنوب شرقي البلاد.

ويشكل تحقيق الاكتفاء الذاتي والاهتمام الخاص بالابحاث والانتاج المحلي في ظل الضغوط الناجمة عن الحظر المسار الاساس للقطاع الصناعی في البلاد في العام الذي اطلق عليه سماحة قائد الثورة الاسلامية اسم عام قفزة الانتاج.

ویعتبر القطاع الصناعي أحد الركائز الأساسية للاقتصاد الایرانی بفضل مساهماته المتعددة والبارزة في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية و ازدهر القطاع في الاونة الاخيرة مما ترك بصماته على اقتصاد البلاد .

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