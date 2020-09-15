مسؤول جنوب أفريقي: مزاعم امريكا المعادية لإيران غير صحيحة

وقال مصدر مطلع لصحيفة "ساوث أفريكان ديلي موريشيوس" ردا على مزاعم صحيفة "بوليتيكو" بشأن محاولة إيران اغتيال سفيرة أمريكا في جنوب افريقيا، إنه "على الرغم من أن هذه القضية قد تم أخذها على محمل الجد، لكن يبدو أن ليس هناك أي تهديد يمكن تحديده، خاصة من المصدر المزعوم".

وأضاف المصدر المطلع أنه "لا يوجد أي دليل" وبالتالي فإن الخطة المزعومة "من غير المرجح أن تكون صحيحة"، لكنه شدد على أنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية.

وتكهن المسؤول المطلع بأن هذا الاتهام كان مثالا على محاولة إدارة ترامب تحويل الرأي العام عن إخفاقاتها في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

علما أن المتحدثة باسم وزارة خارجية جنوب أفريقيا، السيدة "لفانا انجيكنغلة" أعلنت عن استغربها لمزاعم المسؤول الأمريكي التي نشرتها صحيفة بوليتيكو حول ما وصفه بـ "مخطط إيران لاغتيال السفيرة الأمريكية في بريتوريا"؛ مؤكدة أنها عارية عن الصحة تماما.

وفي تصريحها لموقع "بلومبريغ" الإخباري الذي نشر امس الاثنين، اشارت "لفانا" بانها اطلعت على هذا النبأ اليوم، وهو مثير للاستغراب وعار عن الصحة تماما.

في سياق متصل، توقع وزير التعاون والعلاقات الدولية في حكومة جنوب أفريقيا "نالدي باندور"، إن بريتوريا ستصدر بيانا لتنفي صحة هذا الادعاء.

بدوره فنّد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية "سعيد خطيب زاده"، امس، صحة مزاعم المسؤولين الأمريكيين في هذا الخصوص؛ مؤكدا: إن هكذا تصريحات عارية عن الصحة تشكل جزءا من الحملة الاستخبارية التي تشنها إدارة ترامب ضد إيران.

وكانت صحيفة بوليتيكو نقلت عن تقارير استخباراتية ومصادر مقربة من الادارة الامريكية ان ايران ما تزال تبحث عن طرق للانتقام لدم الشهيد قاسم سليماني.

وبهذا الصدد أشار بعض المسؤولين الأمريكيين الى التهديدات التي تتعرض لها سفيرة أمريكا في جنوب افريقيا لانا ماركس.

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