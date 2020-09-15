إيران تحتل المرتبة الأولى عالميا في إنتاج اسماك السلمون

وأضاف نبي الله خان ميرزائي ،الیوم الثلاثاء في مراسم توقيع مذكرة التعاون مع معهد التغذية والصناعات الغذائية: ان حجم إنتاج أنواع الأسماك والثروة السمكية والحيوانات المائية ارتفع بشكل كبير في السنوات الأخيرة حيث تبوأت ايران المرتبة العاشرة تقريبًا في إنتاج الروبیان في العالم.

وقال: إن حجم إنتاج المنتجات المائية في إيران في بداية الثورة كان حوالي 32 ألف طن وانها مضت مسار تحقيق الاكتفاء الذاتي مما تجاوز حجم إنتاجها من الثروة السمكية في العام الماضي 1.280 ألف طن ، منها حوالي 525 ألف طن من الاسماك المستزرعة و تخطط لزيادة انتاجها ليصل مليون و 500 ألف طن في العام المقبل (يبدأ في 20 مارس 2021).

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