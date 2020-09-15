١٥‏/٠٩‏/٢٠٢٠ ٢:١٩ م
رقم الصحفي: 2465
رمز الخبر: 84039934
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ضبط 4.5 طن من المخدرات جنوب شرق ايران

ضبط 4.5 طن من المخدرات جنوب شرق ايران

زاهدان/ 15 ايلول/سبتمبر/ارنا-اعلن قائد قوى الأمن الداخلي في محافظة سيستان وبلوجستان (جنوب شرقي البلاد) عن ضبط4 اطنان و500 كلغ من انواع المخدرات خلال اشتباك مسلح بين قوات الشرطة مع مهربي المخدرات في مدينة زاهدان خلال الاسبوع الماضي.

واضاف محمد قنبري اليوم الثلاثاء ان قوات الامن الداخلي في محافظة سيستان وبلوجستان  وبدعم معلوماتي من شرطة مكافحة المخدرات بالمحافظة تمكنت من ضبط 4 اطنان و500 كلغ خلال 133 عملية ناجحة.

واكد ان قوات شرطة مكافحة المخدرات قامت خلال سبع العمليات التي نفذتها في مناطق مختلفة لمحافظة سيستان وبلوجستان بتعاون مع قوى الامن الداخلي بمراقبة تحركات افراد العصابة وتحديد هويتهم حين نقل شحنة كبيرة من المخدرات وضبط 12 سيارة والدراجات النارية وكميات من الاسلحة وادت العمليات الى مصرع 4 من المهربين.

وإشار  إلى تدمير 7 عصابات لتهريب المخدرات خلال الاسبوع الماضي والقبض على 216 مهربا بمن فيهم 140 مدمنا وتسلميهم الى القضاء.

وتقع إيران في طريق ترانزيت المخدرات وتنفق سنويا الكثير من الأموال لمحاربتها.

انتهى** 1453

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