غروسي : ايران شريكة هامة للوكالة الدولية للطاقة الذرية

جاء ذلك خلال اللقاء الذي جرى اليوم الثلاثاء بين غروسي ومساعد وزير الخارجية الايراني للشؤون القانونية والدولية "محسن بهاروند" الذي يزور فيينا حاليا للمشاركة في اجتماع مجلس الحكام التابع للوكالة.

و وصف المسؤول الاممي خلال اللقاء، التعاون القائم بين طهران والوكالة فضلا عن مستوى النشاطات ذات الصلة باتفاق الضمانات في ايران بانه "ايجابي".

الى ذلك، نوّه مساعد وزير الخارجية الايراني بالتعاون الواسع القائم بين الجانبين؛ مؤكدا على الوكالة الدولية ان لا تتاثر بالضغوط السياسية من جانب بعض البلدان والتي ترمي الى حرف مسار التعاون الثنائي.

وثمن بهاروند الدعم الذي قدمته الوكالة الدولية للطاقة الذرية لمكافحة فيروس كورونا في ايران؛ واصفا التعاون الفني جزءا لا يتجزأ عن مسؤولية هذه المنظمة الدولية.

مساعد وزير الخارجية الايراني للشؤون القانونية والدولية، ذكر خلال اللقاء ايضا، بان استخدام الطاقة النووية للاغراض السلمية من حق جميع اعضاء الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

كما تطرق الى الوضع الحالي في السعودية، قائلا : ان هذا البلد بات مثيرا للقلق في ضوء نشاطاته البعيدة عن الشفافية للغاية، كما يمتنع عن استقبال مفتشي الوكالة الدولية؛ مؤكدا على الاخيرة باتخاذ ما يلزم لتطبيق انشطة التاكد من السلمية النووية في مثل هذه البلدان.

يذكر ان الاجتماع الموسمي لمجلس الحكام التابع للوكالة الدولية للطاقة الذرية، بدا اعماله امس الاثنين في عاصمة النمسا فيينا؛ وقال غروسي في كلمة افتتاح الاجتماع : ان ايران والوكالة الدولية اتفقتا حول القضايا التنفيذية المتعلقة بمعاهدة الضمانات؛ متمنيا بان يفضي هذا الاتفاق الى مزيد من التعاون والثقة المتبادلة بين الجانبين.

انتهى ** ح ع