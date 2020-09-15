مؤتمر "شمس" العلمي الدولي يعقد لدورته السادسة في 28 ايلول الحالي

وفي حوار مع مراسل "ارنا" اليوم الثلاثاء، اوضح "جعفر بور" : ان اعمال المؤتمر ستتواصل على مدى يومي 29 و30 ايلول/ سبتمبر عبر الفضاء الافتراضي التابع لمنظمة اليونسكو الدولية.

واضاف، ان اساتذة وباحثين مختصين في شؤون الشاعرين الشهيرين الايرانيين شمس التبريزي (582-645 هـ)، ومولوي (604 هـ - 672 هـ)، الى جانب اصحاب المقالات المشاركة من ايران ودول اخرى سيتحدثون في اطار الهيئة العلمية لهذا المؤتمر.

ولفت المدير التنفيذي لمؤتمر شمس التبريزي، بان الامانة العامة لهذا الحدث العلمي الدولي تسلمت 56 مقالا ومحاضرة علمية، مبينا ان راي اللجنة التحكيمية للمؤتمر بشانها سيعلن قريبا.

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