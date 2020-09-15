البرلمان تسلّم مشروع قرار عاجل جدا لصد الاجراءات العدائية الامريكية

وفي تصريح له اليوم الثلاثاء، اضاف حجة الاسلام ذوالنوري : لو عمدت امريكا بشكل احادي الجانب الى تفعيل "الية الزناد" ضد الجمهورية الاسلامية الايرانية، سيلزم هذا المشروع الحكومة على اتخاذ اجراء مماثل، بما في ذلك عدم الالتزام بالقيود المنصوصة في الاتفاق النووي.

وفي تعليقه على تصريحات وزير الخارجية الامريكي مايك بومبيو الاخيرة حول ما وصفه بـ"جهود امريكا واوروبا لتفعيل الية الزناد"، اكد المسؤول البرلماني الايراني : ان تصريحات المسؤولين الامريكيين لا تستند الى اي قاعدة قانونية وشرعية؛ انما نظرا للآلية المدرجة في الاتفاق النووي لا يحق لهؤلاء القيام بهذه الخطوة.

واوضح ذوالنوري : ان مشروع القرار العاجل جدا الذي سلّم البرلمان اليوم، وفي حال المصادقة عليه، ينص على امكانية تخصيب اي كيمة من اليورانيوم المطلوبة للنشاطات النووية السلمية في ايران وزيادة حجم هذا المنتج وتخزينه ايضا، كما يتيح لنا انتاج الوقود النووي بنسة 90 الف سو، الى جانب انتاجنا لاي حجم شئنا من الماء الثقيل وتخزينه وبيعه.

وفي السياق ايضا، قال رئيس لجنة الامن القومي والسياسة الخارجية النيابية : هذا المشروع سيمنحنا ايضا امكانية انتاج العدد الذي نحتاج اليه من اجهزة الطرد المركزي وتشغيلها، كما وقف العمل بالبروتوكول الاضافي الذي كنا قد التزمنا به طوعا.

انتهى ** ح ع