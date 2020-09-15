ظروف الحظر لم تؤثر على دعم الشركات المعرفية في البلاد

وفي تصريح لمراسل "ارنا" اليوم الثلاثاء على هامش زيارته التفقدية لمركز التنمية والابداع بجامعة تبريز (في محافظة اذربايجان الشرقية – شمال غرب)، اعرب ستاري عن سعادته لمكرمة سماحة قائد الثورة الاسلامية المقدمة الى الشركات المعرفية، واكد ان هناك مساعدات مالية مناسبة خصصت لاصحاب هذه الشركات خلال المرحلة الحالية.

وفي معرض الاشارة الى نشاطات مركز التنمية والابداع بجامعة تبريز، قال : ان هذا المركز يقوم انطلاقا من الطاقات العلمية لدى الاساتذة الجامعيين المتمرسين والامكانات المخبرية المتطورة، بحماية المبدعين وتطوير الحرف الناشئة لرواد الاعمال الايرانيين.

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