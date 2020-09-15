١٥‏/٠٩‏/٢٠٢٠ ٧:٠٨ م
رقم الصحفي: 2460
رمز الخبر: 84040307
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ظروف الحظر لم تؤثر على دعم الشركات المعرفية في البلاد

ظروف الحظر لم تؤثر على دعم الشركات المعرفية في البلاد

تبريز / 15 ايلول / سبتمبر / ارنا – قال مساعد رئيس الجمهورية للشؤون العلمية والتقنية "سورنا ستاري" : لقد اتخذت اجراءات مميزة خلال الظروف الناجمة عن تفشي فيروس كورونا، لحماية الشركات المعرفية في البلاد؛ مؤكدا ان ظروف الحظر لم تؤثر سلبا على الاعتمادات المالية المخصصة لهذه الشركات.

وفي تصريح لمراسل "ارنا" اليوم الثلاثاء على هامش زيارته التفقدية لمركز التنمية والابداع بجامعة تبريز (في محافظة اذربايجان الشرقية – شمال غرب)، اعرب ستاري عن سعادته لمكرمة سماحة قائد الثورة الاسلامية المقدمة الى الشركات المعرفية، واكد ان هناك مساعدات مالية مناسبة خصصت لاصحاب هذه الشركات خلال المرحلة الحالية. 

وفي معرض الاشارة الى نشاطات مركز التنمية والابداع بجامعة تبريز، قال : ان هذا المركز يقوم انطلاقا من الطاقات العلمية لدى الاساتذة الجامعيين المتمرسين والامكانات المخبرية المتطورة، بحماية المبدعين وتطوير الحرف الناشئة لرواد الاعمال الايرانيين.

انتهى ** ح ع

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