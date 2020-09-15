محادثات ايرانية روسية حول احدث تطورات المنطقة

وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان اصدرته اليوم الثلاثاء، ان السفير الإيراني لدى موسكو كاظم جلالي التقى مساعد وزير الخارجية الروسي أندريه رودنكو حيث تباحث الجانبان حول احدث التطورات في المنطقة.

واضاف البيان انه جرى خلال هذا اللقاء التباحث حول القضايا الهامة على الصعيد الإقليمي، بما في ذلك الاوضاع في منطقة آسيا الوسطى والقوقاز الجنوبي.

ولم يتم الاعلان عن مزيد من التفاصيل بشأن ما تناوله الاجتماع بين السفير الإيراني لدى روسيا ومساعد وزير الخارجية الروسي.

وهنالك تعاون وثيق بين الجمهورية الإسلامية الايرانية وروسيا حول شؤون منطقة آسيا الوسطى والقوقاز الجنوبي حيث يتشاور الجانبان بانتظام بشأن الاوضاع في هذه المناطق.

وتنظر طهران وموسكو إلى وجود القوى الاجنبية، لا سيما الولايات المتحدة وحلف الناتو، في منطقة آسيا الوسطى كتهديد خارجي مشترك.

وياتي التعاون بين ايران وروسيا من اجل توفير الاستقرار في المنطقة والحيلولة دون تغلغل لاعبين من خارج الاقليم في منطقة القوقاز الجنوبي وبحر قزوين واسيا الوسطى.

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