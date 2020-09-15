طهران تعلن استعدادها لدعم مسيرة السلام في افغانستان

جاء ذلك خلال محادثات هاتفية اجراها وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف مساء اليوم الثلاثاء مع وزير الخارجية الافغاني بالوكالة محمد حنيف اتمر.

وجرى البحث خلال الاتصال الهاتفي حول احدث اوضاع الاطراف الافغانية في اطار مفاوضات السلام ودور الدول الجارة في ذلك وكذلك العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات وفي اطار الوثيقة الشاملة للتعاون الاستراتيجي.

واعرب ظريف عن سروره لاجراء المحادثات بين الاطراف الافغانية، معلنا استعداد الجمهورية الاسلامية الايرانية لتقديم اي دعم ممكن لمسيرة السلام في افغانستان.

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