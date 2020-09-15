دوري ابطال آسيا: برسبوليس يحيي آماله بالفوز على التعاون السعودي

سجل المدافع شجاع خليل زادة هدف الفوز لبرسبوليس في هذه المباراة التي جرت مساء الثلاثاء في الدوحة في اطار الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الثالثة بدوري ابطال اسيا.

ودانت السيطرة لبرسبوليس بصورة نسبية على مدى شوطي المباراة وكان الافضل من حيث التنظيم والتحرك في الساحة وشن الهجمات.

وفي الشوط الاول كاد التعاون ان يتقدم في الدقيقة 30 الا حارس برسبوليس حامد لك انقذ مرماه مرتين احداهما بمساعدة القائم من كرتين سددهما ميشيل دوك من مسافة قريبة جدا.

كما تصدى حامد لك في مرحلتين لكرة خطيرة سددها سدريك آميسي من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 39 .

وفي الشوط الثاني ومع مرور الوقت كثف برسبوليس هجماته وشن العديد من الهجمات الخطيرة احداها التي توغل فيها مهاجمه عيسى آل كثير في الدقيقة 66 داخل المنطقة الا ان كرته الى ارسلها امام المرمى من الجناح لم تستغل.

وكاد بيرسبوليس أن يسجل هدفًا، لكن لاعبه وحيد أميري تابع تمريرة زميله، بتسديدة مرت بجوار القائم.

وفي الدقيقة 71 انقذ حارس التعاون مرماه من كرة راسية سددها احمد نور اللهي.

وفي الدقيقة 83 ومن ركلة ركنية اثر وحيد اميري في تغيير اتجاه الكرة التي وصلت الى مدافع برسبوليس شجاع خليل زادة داخل منطقة الجزاء حيث سدد الكرة التي عانقت الشباك على يسار حارس التعاون الذي لم تفلح محاولته في التصدي لها.

وفي الدقائق الاخيرة كثف التعاون هجماته الا انها لم تفلح بسبب يقظة دفاع برسبوليس لتنتهي المباراة بفوز الاخير.

وفي مباراة اخرى من الجولة الثالثة ضمن المجموعة ذاتها فاز الدحيل القطري على الشارقة الاماراتي 2-1 .

ويتصدر التعاون المجموعة برصيد 6 نقاط يليه الدحيل بنفس الرصيد ومن ثم برسبوليس وله 4 نقاط واخيرا الشارقة وفي جعبته نقطة واحدة.

وضمن منافسات المجموعة الرابعة خسر سباهان اصفهان مساء الثلاثاء امام النصر السعودي 2-0 فيما تعادل السد والعين 3-3 .

ويتصدر النصر المجموعة الرابعة برصيد 7 نقاط يليه السد برصيد 5 نقاط ومن ثم سباهان وله 3 نقاط واخيرا العين بنقطة واحدة.

انتهى ** 2342