بدء انشطة 10 فرق عمل تابعة لكتلة الدفاع والاقتدار الوطني بالبرلمان الايراني

وقال ذوالنوري الذي يتولى ايضا رئاسة لجنة الامن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الاسلامي في تصريح صحفي الثلاثاء، انه تم تشكيل 10 فرق عمل في هذه الكتلة وبدات انشطتها.

واضاف، ان فرق العمل التي تم تشكيلها في هذه الكتلة هي؛ "القوانين الدفاعية"، "الميزانية والاقتصاد المقاوم"، "تعبئة المستضعفين"، "العاملون والمتقاعدون العسكريون"، "الدفاع المدني"، "الثقافة الدفاعية والدفاع المقدس"، "ترسيخ الامن القومي وجبهة المقاومة"، "الصناعات الدفاعية"، "النظام والامن"، "شؤون المقاتلين".

واوضح بان 116 نائبا هم اعضاء في فرق العمل هذه لغاية الان وان العدد في تزايد مستمر واضاف، ستتم دراسة البرامج المستقبلية لهذه الكتلة خلال اجتماع الهيئة الرئاسية والتي ستبدا نشاطها رسميا تزامنا مع بدء اسبوع الدفاع المقدس خلال الايام القليلة القادمة.

انتهى ** 2342