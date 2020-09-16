الفيلم الايراني "البقرة الامریکیة" يتنافس في ثلاثة مهرجانات دولية

وفيلم "البقرة الامریکیة" من تأليف وإخراج آسمان طوسي شارك في تمثيله علي اکبر شرهان زاده وسیتم عرضها في ثلاثة مهرجانات دولیة بما في ذلك:

الدورة الـ35 من مهرجان اسانبروك الدولي للاطفال والناشئة الذي تقام في المانیا فی الفترة 21 حتی 25 اکتوبر ومهرجان المبيا الدولي لافلام الاطفال والناشئة بدورته الـ23 الذي يعقد في مدينة بيرغوس اليوناني خلال الفترة 28 نوفمبر الی 5 ديسمبر في العام الحالي والمهرجان الثاني عشر للافلام الايرانية في سانفرنسيسكو الامريكية خلال الفترة 18 الى 19 سبتمبر الحالي.

ويحكي الفیلم قصة صبي يملك البقرة الوحيدة في القرية وله علاقة جيدة جدا معها، ومن خلال إيجار البقرة يكسب لقمة العيش و..

وفاز فيلم "البقرة الامریکیة" بجوائز دولیة منها : جائزة أفضل فيلم خلال الدورة الـ18 من فعاليات مهرجان داكا السينمائي 2020 وجائزة أفضل فيلم أجنبي في الدورة الـ12 من مهرجان فيفاك السينمائي التونسي وجائزة ISFA من مهرجان وارسو الدولي، وجائزة أفضل مخرج في هذالمهرجان وتم ترشيحه لأفضل فيلم من القسم الدولي في الدورة الـ12 من مهرجان الشارقة السينمائي للأطفال والشباب.

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