محلل سياسي: التطبيع مع الكيان الصهيوني جعل محور المقاومة اكثر عزيمة

وبين الاوسي اليوم الاربعاء في حوار خاص مع ارنا ان نظام ال خليفة منذ فترة طويلة يرتبط مع الكيان الصهيوني بعلاقات سرية حيث ان ملك البحرين التقى رئيس وزراء الكيان الصهيوني السابق شيمون بريز قبل اكثر من 22 عاما واقيمت العلاقات السرية بينهما .

واشار الى مساعى استخبارات الكيان الصهيوني لقمع انتفاضة الشعب البحريني خلال الاعوام الاخيرة وقال ان نظام ال خليفة اتخذ هذا القرار الخبيث على اساس " المال العربي والعقل اليهودي ".

واعرب الاوسي عن امله انه باتحاد محور المقاومة ستنتهي مؤامرة المحتل الخبيثة وان اعداء الاسلام سيجبرون لمغادرة الاراضي المحتلة .

وتم يوم امس في واشنطن التوقيع على اتفاقية التطبيع بين الكيان الصهيوني والامارات والبحرين بحضور قادة امريكا والكيان الصهيوني والامارات والبحرين.

وكان رئيس مكتب جبهة المعارضة البحرينية " علي الفايز " قد اعتبر التطبيع خيانة لمبادئ فلسطين واكد ان الكيان الصهيوني هو عدو للشعب البحريني.

واعتبر الفايز ان قرار التطبيع ياتي لمساعدة ترامب لزيادة حظوظه الانتخابية ولمساعدة نتنياهو للخلاص من مشاكله الداخلية .

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