روحاني : امريكا امام هزيمة كبيرة مطلع الأسبوع القادم

وأضاف روحاني ان على أمريكا انتظار الهزيمة القادمة والفشل في تطبيق آلية الزناد لان العالم كله يعلم ان هذه الآلية تخص الاعضاء الموقعين على الاتفاق النووي ، أما أمريكا فقد خانت الاتفاق وخرجت منه ووصفته بكل ما هو سيء ، كما حثت الاعضاء الآخرين على الخروج منه، وبالتالي فأنها لاتمتلك الصلاحية لتفعيل آلية الزناد .

واشار الى ان امريكا باتت معزولة ولم تقف معها الا الاذناب ومن بينهم الكيان الصهيوني اللامشروع .

وأعتبر روحاني ان يوم السبت والأحد القادمين يمثلان نصرا كبيرا لإيران وهزيمة فاضحة لأمريكا ، الا ان القنوات التي تعمل ضد إيران في الخارج لم تنطق بالحقيقة ولم تقل ان امريكا اطلقت مزاعمها بتفعيل آلية الزناد وانتظرت شهرا لكنها لم تستطع حتى البدء باطلاق هذه الآلية.

وفي جانب آخر من حديثه نفى روحاني ما ذكره الرئيس الامريكي قبل يومين من أن النمو الاقتصادي في إيران خلال الاشهر الاخيرة وصل الى ناقص 25 ، وقال : ان نمو الاقتصادات الغربية حاليا بلغ ناقص 11 و12 و22 بالمئة وربما اكثر من ذلك ، أما إيران وفي ظل عام قفزة الانتاج فانها تشهد حركة ناشطة في البنى التحتية خاصة في قطاعات النفط والغاز والبتروكيماويات والحديد والطاقة الكهربائية حيث يتم اسبوعيا افتتاح مشاريع كبيرة في هذا المجال.

يتبع..