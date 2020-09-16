ضبط حوالي 2.5 طن من المخدرات في مير جاوة جنوب شرقي البلاد

وصرح العمید قنبري في مقابلة مع مراسل إرنا، الیوم الأربعاء ، أنه عند تلقي شرطة مكافحة المخدرات خبرا عن قيام أفراد من عصابة محترفة لتهريب المخدرات بنقل شحنة كبيرة من الأفيون من المناطق الحدودية لمیرجاوة الى زاهدان مركز المحافظة، قامت الشرطة بمتابعة الامر.

وأوضح العمید قنبري: وضبطت الشرطة خلال تفتيش السيارات التي خلفها المهربون، طنين و 453 كيلوغراماً من الأفيون ومسدسين وبعض الذخيرة.

وأشار إلى أن الشرطة، بإشراف استخباراتي في المناطق المختلفة من محافظة سيستان وبلوجستان، لن تترك ملاذاً آمناً للمهربين وستقف امامهم بحزم.

وتقع مير جاوة على بعد 75 كيلومترا شرقي مدينة زاهدان.

وتقع إيران في طريق ترانزيت المخدرات وتنفق سنويا الكثير من الأموال لمحاربتها.

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