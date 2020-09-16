محلل سياسي افغاني : ايران لطالما كانت تساند السلام في افغانستان

وقال مصباح زاده حول مفاوضات السلام الافغانية الجارية في العاصمة القطرية الدوحة في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي تويتر : ان عدم دعوة ايران للحضور في اجتماع الدوحة امر خاطىء ويجب ان تتاح الفرصة لكي تبين ايران مواقفها الداعمة للسلام في افغانستان.

واضاف : في الوقت الذي تشارك باكستان والدول الجارة لافغانستان وحتى غير الجارة من الدول العربية والغربية وامريكا والصين وروسيا كان يجب ان تكون ايران حاضرة في المفاوضات لانها لها اطول حدود مع افغانستان.

واوضح مصباح زاده : اذا كانت كابول ودول المنطقة تسعى للسلام والاستقرار في افغانستان فلا يمكن انكار دور ونفوذ ايران في استقرار الامن والسلام فيها ولحصول الاجماع الاقليمي الذي يعتبر من مكونات السلام في افغانستان يجب ان ترسيم دور الدول الجارة لها ومنها الدور المهم لايران في هذا المجال.

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