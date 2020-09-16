١٦‏/٠٩‏/٢٠٢٠ ١:١٢ م
رقم الصحفي: 2465
رمز الخبر: 84042080
٠ Persons

سمات

السفير الفرنسي السابق في طهران:

آمریکا غير قادرة على تغيير الموقف الاوروبی بشان الاتفاق النووی

آمریکا غير قادرة على تغيير الموقف الاوروبی بشان الاتفاق النووی

طهران/16 أيلول/سبتمبر/ارنا- قال المحلل والسفير الفرنسي السابق لدى إيران "فرانسوا نيكولو" إن تصرفات إدارة واشنطن الحاقدة ضد إيران لن تغير موقف الأوروبيين بشان ضرورة الحفاظ على الاتفاق النووي.

وكتبت صحيفة "لاكروا" الفرنسية نقلا عن فرانسوا نيكولو ، الذي شغل منصب سفير فرنسا في طهران من 2001 إلى 2005 إن مزاعم  وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو بشأن إعادة فرض العقوبات الأمريكية ضد إيران شأنها شأن باقي المزاعم الامريكية ضد ايران و هي هشة ومثيرة للجدل ولن تغير موقف الأوروبيين من الحفاظ على الاتفاق النووي كاحد اولوياتهم.
وأفادت وسائل إلاعلام الفرنسية أن الأوروبيين تعرضوا لضغوط من قبل امريكا بسبب رغبتهم وإصرارهم على الحفاظ على الاتفاق النووي الإيراني ومعارضتهم لطلب الولايات المتحدة تمديد الحظر التسليحي على إيران.

وذكرت صحيفة لو فيجارو الفرنسية أن أمريكا تضغط على الأوروبيين بشأن برنامج إيران النووي.

وكتبت الصحيفة ان وزراء خارجية كل من فرانسا والمانيا و بريطانيا عبروا اخلال اجتماعهم الاخير في لندن رفضهم لمساعي امريكا الرامية الى اعادة العقوبات على ايران.
انتهى** 1453

سمات

تعليقك

You are replying to: .
1 + 3 =