آمریکا غير قادرة على تغيير الموقف الاوروبی بشان الاتفاق النووی

وكتبت صحيفة "لاكروا" الفرنسية نقلا عن فرانسوا نيكولو ، الذي شغل منصب سفير فرنسا في طهران من 2001 إلى 2005 إن مزاعم وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو بشأن إعادة فرض العقوبات الأمريكية ضد إيران شأنها شأن باقي المزاعم الامريكية ضد ايران و هي هشة ومثيرة للجدل ولن تغير موقف الأوروبيين من الحفاظ على الاتفاق النووي كاحد اولوياتهم.

وأفادت وسائل إلاعلام الفرنسية أن الأوروبيين تعرضوا لضغوط من قبل امريكا بسبب رغبتهم وإصرارهم على الحفاظ على الاتفاق النووي الإيراني ومعارضتهم لطلب الولايات المتحدة تمديد الحظر التسليحي على إيران.

وذكرت صحيفة لو فيجارو الفرنسية أن أمريكا تضغط على الأوروبيين بشأن برنامج إيران النووي.

وكتبت الصحيفة ان وزراء خارجية كل من فرانسا والمانيا و بريطانيا عبروا اخلال اجتماعهم الاخير في لندن رفضهم لمساعي امريكا الرامية الى اعادة العقوبات على ايران.

انتهى** 1453