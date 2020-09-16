لقاح شلل الاطفال الايراني يحصل على شهادة " الحلال"

وقال الدكتور " غلامرضا حنيفي " انه وبعد وصول طلبات من الدول الاسلامية الجارة لتصدير لقاح شلل الاطفال اليها ونظرا لشرطها ان تكون حاصلة على شهادة "الحلال" فقد تم اخذ الشهادة من وزارة الصحة والتعليم الطبي الايرانية.

واضاف حنيفي ان مؤسسة رازي بصدد الحصول على شهادة حلال لسائر منتجاتها الطبية من لقاحات ومختلف انواع المغذي، مبينا ان دول مثل العراق وبنغلادش والفلبين وباكستان قدمت طلبات لاستيراد اللقاح من المؤسسة.

يذكر انه منذ اكثر من 17 عاما تم القضاء على مرض شلل الاطفال في ايران باستخدام اللقاح الذي تنتجه مؤسسة رازي الطبية .

كما اعلنت منظمة الصحة العالمية العام الماضي القضاء على مرض الحصبة في ايران .

ويتم انتاج لقاح الحصبة في مؤسسة رازي ويوزع عن طريق وزارة الصحة الايرانية .

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