توسيع التبادل التجاري على جدول اعمال طهران و كابول

وفي ضوء مباحثاته عبر الفيديو كونفرانس اليوم الاربعاء مع رئيس جمارك الجمهورية الاسلامية الافغانية، اضاف ميراشرافي : ان ارادة البلدين قائمة على التعاون الستراتيجي وذلك في سياق قرارات الوفدين رفيعي المستوى والقواسم المشتركة، وعليه فقد تقرر اعداد وثيقة اقتصادية ستراتيجية شاملة لتسهم في تنمية الاواصر بين الشعبين الايراني والافغاني وبالتالي تطوير وتنمية وتعزيز السلام والاستقرار على صعيد المنطقة.

ونوه المسؤول الاقتصادي الايراني، ببدء العمل تجريبيا في الممر الثلاثي الايراني والافغاني والاوزبكي لترانزيت السلع، وممر "كتاي" الرباعي؛ مبينا ان هذه الاجراءات مؤشرة على حرص الجمارك الايرانية لتسهيل عملية الترانزيت عبر افغانستان وربط دول اسيا الوسطى بالمياه الدوية مثل الخليج الفارسي وبحر عمان (ميناء جابهار).

واشار ميراشرفي الى ميناء جابهار (بمحافظة سيستان وبلوجستان – جنوب شرق)، الذي ورد ضمن مباحثاته مع الجانب الافغاني اليوم؛ مصرحا : ان هذا الميناء يشكل موقعا هاما ومصيريا في مجال ترانزيت السلع عبر ايران بالنسبة لافغانستان؛ وبناء على ذلك فقد تقدم المسؤولون الافغان الى الجانب الايراني بمطالب خفض تكاليف التاشيرات وتعرفات الترانزيت واعادة النظر في الغرامات المتعلقة بالمخالفات الادارية.

وتطرق المدير العام للجمارك الايرانية الى مباحثاته مع نظيره الافغاني حول تبادل المعلومات بين جمركي ايران وافغانستان عبر الفضاء الالكتروني، واتفاق الجانبين على القيام بالتنسيقات الفنية اللازمية مع الاخذ بعين الاعتبار الابعاد الامنية المشتركة.

كما اشار الى مقترح ايران على الجانب الافغاني بشأن زيادة المنافذ الحدودية المشتركة للتسريع في وتيرة التبادل التجاري، ولاسيما اعادة النشاط في سوق "يزدان" بمحافظة خراسان الجنوبية (شرق البلاد) وتحويل هذه السوق الى معبر جمركي رسمي؛ مبينا ان رئيس الجمارك العامة في افغانستان اعرب عن ترحيبه بهذا الاقتراح، مؤكدا ان انشاء موقع جمركي افغاني في معبر يزدان الحدودي يعتمد على اتفاق البلدين.

انتهى ** ح ع